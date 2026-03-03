Homem é preso após se passar por policial para não pagar consumo em Pimenteiras

Um homem foi preso na madrugada de segunda-feira, 2 de março de 2026, suspeito de se passar por policial militar para não pagar despesas em um estabelecimento comercial em Pimenteiras do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para comparecer a uma distribuidora de bebidas situada em frente ao hospital do município, onde estaria ocorrendo uma possível prática de estelionato.

No local, o proprietário relatou que o homem consumiu bebidas que totalizaram R$ 76,00 e se recusava a efetuar o pagamento, afirmando ser policial militar e alegando que, por isso, não pagaria pelo que havia consumido.

Segundo o comunicante, o suspeito utilizou a suposta condição de policial como forma de intimidação, buscando constranger o comerciante para obter vantagem indevida.

Durante a abordagem, os militares realizaram consulta aos sistemas e constataram que ele não integra nenhuma força policial.

Ainda conforme a ocorrência, o próprio abordado confirmou que estava se passando por policial com a intenção de evitar o pagamento. Ele também teria admitido condutas semelhantes em dois hotéis da cidade, onde teria se hospedado e se recusado a quitar as despesas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Cerejeiras para as providências cabíveis.