LANÇAMENTO: shows de Simone Mendes, Hugo & Guilherme e Gustavo Lima são confirmados para maio na Expovilhena; vídeo

A 1ª edição da Expovilhena 2026 foi oficialmente lançada na noite desta segunda-feira (02), em Vilhena.

O anúncio confirmou as atrações nacionais que já haviam sido antecipadas pelo site Extra de Rondônia, que divulgou previamente a participação de artistas de renome na programação da feira.

O evento de apresentação reuniu organizadores, parceiros e convidados. Durante a cerimônia, foram detalhadas informações sobre a estrutura, formato e cronograma da exposição, que estreia no município com proposta voltada à valorização do agronegócio, comércio, serviços e entretenimento.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA EXPOVILHENA 2026

Conforme divulgado no lançamento oficial, a programação musical contará com: Simone Mendes – quinta-feira (21 de maio); Hugo & Guilherme – sexta-feira (22 de maio); Gustavo Lima – sábado (23 de maio).

Para o domingo (24 de maio), está previsto um dia dedicado ao público católico. Até o momento, o nome do cantor ou grupo que se apresentará nesta data ainda não foi anunciado.

Durante o evento, foi informado que a grade de shows está praticamente fechada, restando apenas a confirmação oficial de uma das atrações.

EVENTO ACONTECE DE 21 A 24 DE MAIO

A Expovilhena 2026 será realizada entre os dias 21 e 24 de maio, no Parque de Exposições Agrícolas. A programação inclui rodeio, parque de diversões, praça de alimentação e espaço para expositores.

A feira será organizada pela Ditado Produções, empresa com sede em Cuiabá (MT), responsável pela coordenação e montagem da estrutura do evento. Membros da organização participaram da apresentação oficial realizada nesta noite.

NOVA PROPOSTA DE FEIRA PARA VILHENA

De acordo com os organizadores, a Expovilhena surge como uma nova proposta de evento para o município, com foco na integração dos setores produtivos e na movimentação da economia local. A expectativa é reunir público da cidade e de municípios da região.

Outras informações sobre ingressos, programação completa e detalhes operacionais devem ser divulgadas nos próximos dias pela organização.

>>> Assista um trecho do lançamento do evento: