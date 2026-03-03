Mulher aciona polícia e denuncia trabalhadores de obra por importunação sexual em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 3 de março de 2026, por volta das 10h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual na Rua 737, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a moradora relatou que, há algum tempo, vem sendo alvo de palavras de cunho sexual proferidas por trabalhadores de uma construção ao lado de sua residência.

Segundo a vítima, sempre que sai para a rua ou para o quintal, os homens fazem comentários ofensivos e constrangedores.

Ela afirmou que, mesmo após pedir respeito e informar que é casada, as atitudes continuaram. Em uma das situações, quando empurrava o carrinho de sua bebê, um dos suspeitos teria feito insinuações inapropriadas.

A mulher também relatou sentir-se observada constantemente quando os trabalhadores estão na parte alta da obra, o que lhe causa sensação de falta de privacidade e constrangimento dentro da própria casa.

Diante do desejo de representar contra os envolvidos, os dois trabalhadores apontados como autores foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

Orientações

A importunação sexual é crime previsto em lei. Mulheres que enfrentam esse tipo de situação devem procurar ajuda imediatamente, acionando a Polícia Militar pelo 190 ou registrando ocorrência na delegacia mais próxima. Também é possível buscar apoio pelo telefone 180, canal nacional de atendimento à mulher, que oferece orientação e encaminhamento para a rede de proteção.

Denunciar é um passo importante para interromper o ciclo de violência e garantir segurança e respeito.