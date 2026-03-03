Mulher é socorrida após se ferir com faca dentro de residência em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma mulher ferida dentro de uma residência, em Vilhena.

Segundo as primeiras informações, ela teria se lesionado com uma faca.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local a guarnição constatou que a equipe do Corpo de Bombeiros já realizava o atendimento pré-hospitalar.

A vítima estava consciente, porém sob efeito de medicação, apresentando uma faca cravada na região abdominal.

Diante da gravidade da lesão, os socorristas realizaram os procedimentos de imobilização e encaminharam a mulher ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Familiares relataram aos policiais que a vítima possui histórico de transtornos psiquiátricos e faz acompanhamento médico contínuo. Ainda segundo os relatos, situações semelhantes já teriam ocorrido anteriormente.