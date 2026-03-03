Suspeito é preso após tentar furtar motocicleta e arremessar veículo em barranco em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 3 de março de 2026, a Polícia Militar foi acionada após o furto de uma motocicleta na Rua Manaus, nas proximidades da ponte sobre o Rio Pires de Sá, no bairro 5º BEC, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário relatou que deixou o veículo estacionado na calçada em frente à residência e, ao ser avisado pela esposa de que a motocicleta não estava mais no local, passou a rastreá-la por meio de aplicativo instalado no celular.

Com base no sinal de GPS, o casal seguiu até as imediações do rio, onde visualizou dois indivíduos empurrando a motocicleta. Foi constatado que os suspeitos haviam feito ligação direta, violando a fiação da ignição para energizar o sistema elétrico, mas não conseguiram dar partida no motor.

Ao perceberem a aproximação da vítima, os homens arremessaram o veículo em um barranco às margens do rio e fugiram em direção à mata. O proprietário ainda conseguiu segurar um dos suspeitos, mas ele se desvencilhou e escapou junto com o comparsa.

Após cerco na área, uma equipe do Grupo de Inteligência da Polícia Militar localizou um dos envolvidos no interior da mata. Ele confessou a tentativa de furto e informou que agia com a ajuda de um menor, que não foi encontrado até o momento.

A perícia técnica esteve no local, realizou os procedimentos necessários e constatou a violação no sistema de ignição. Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi restituída ao proprietário.

O suspeito detido foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficou à disposição da Justiça.