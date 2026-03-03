Tentativa de homicídio é registrada no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na noite desta segunda-feira, 2 de março de 2026, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua 1503, esquina com a Rua 1512, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição constatou que a vítima já havia sido socorrida por populares, que a encaminharam em um veículo particular para atendimento médico, antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha relatou que transitava nas proximidades quando viu uma motocicleta preta, ocupada por dois homens magros, ambos vestidos com roupas escuras. Segundo o relato, a dupla parou no local e, em seguida, foram ouvidos vários disparos de arma de fogo.

Após ser atingida, a vítima correu, pulou o quintal de uma residência próxima e entrou em outro imóvel, onde recebeu ajuda de moradores.

No local, os policiais encontraram seis cápsulas e um projétil, aparentemente de calibre 9mm, além de cerca de quatro perfurações na parede de um estabelecimento comercial ao lado, compatíveis com disparos.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos de praxe. A equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no endereço, mas foi dispensada devido ao socorro já ter sido realizado.

A guarnição seguiu até a unidade de saúde, onde foi informada pela equipe de plantão que a vítima foi atingida por um disparo no maxilar, com o projétil permanecendo alojado. O homem permanece internado sob cuidados médicos.

Foram realizadas diligências na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).