Ação integrada apreende quase 400 quilos de drogas e arma de fogo no Rio Madeira em RO

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Rondônia e a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu, na terça-feira (3), cerca de 390 quilos de entorpecentes durante operação integrada em Porto Velho.

A ação foi coordenada pela PF, com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), com foco no monitoramento e na fiscalização de embarcações que transitavam pelo Rio Madeira.

Durante as diligências, as equipes identificaram uma embarcação navegando pelo rio, transportando diversos galões de combustível e grandes sacos em seu interior. Ao perceber a aproximação policial, o condutor tentou fugir. Foi iniciado acompanhamento imediato, sendo o barco posteriormente interceptado e abordado.

Na fiscalização, foram localizados aproximadamente 259 quilos de pasta base de cocaína, 110 quilos de cocaína e 21 quilos de maconha, além de um revólver calibre .38.

Um casal foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, em Porto Velho, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

Os investigados poderão responder, entre outros crimes, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.