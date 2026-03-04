Contemplando cinco do Cone Sul, SINE oferta 2.339 vagas de trabalho em 16 municípios de RO

O governo de Rondônia disponibiliza 2.339 vagas de emprego em 16 municípios do estado, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE-RO), coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

As oportunidades contemplam os municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Espigão do Oeste, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura e mais cinco localizados na região do Cone Sul, tal como Vilhena, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Corumbiara e Cabixi.

Do total de vagas ofertadas, 45 são destinadas a aprendizes, reforçando o compromisso com a inserção de jovens no mercado de trabalho. A plataforma conta ainda com 6.960 empresas cadastradas, demonstrando a credibilidade e o alcance do serviço no estado.

Entre os destaques estão as vagas para vendedor de comércio varejista, com maior concentração em Ji-Paraná e Porto Velho; auxiliar de linha de produção, especialmente em Espigão do Oeste e Cacoal; além de oportunidades para operador de caixa, repositor de mercadorias e frentista.

O sistema também disponibiliza vagas em áreas técnicas e especializadas, como técnico em segurança do trabalho, técnico em eletromecânica, engenheiro civil e psicólogo organizacional, ampliando as possibilidades para profissionais com diferentes níveis de formação.

O programa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, promovendo geração de renda e fortalecendo a economia local. A plataforma atua como ponte entre empresas e trabalhadores, garantindo mais agilidade, transparência e eficiência no processo de contratação.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas para gerar emprego consolidam o compromisso da gestão estadual com o desenvolvimento econômico e social. “Estamos criando um ambiente favorável para que as empresas cresçam e ampliem a oferta de oportunidades, garantindo dignidade, inclusão produtiva e qualidade de vida às famílias rondonienses”, destacou.

PLATAFORMA DIGITAL

O Sine conta com mais de 171 mil currículos cadastrados e mais de 213 mil usuários ativos na plataforma. Desde sua criação, já foram registrados mais de 3,2 milhões de contratações.

No módulo informal são mais de 6 mil usuários cadastrados e mais de 1,7 mil ordens de serviço registradas, ampliando as possibilidades de renda para trabalhadores autônomos. A inscrição para as vagas é feita exclusivamente pelo site ou aplicativo da plataforma. A Sedec reforça que é importante manter o cadastro sempre atualizado na plataforma, aumentando assim as chances de ser encaminhado para as vagas e conquistar a contratação.