Deputada Gislaine Lebrinha acompanha demandas da educação em agenda no CPA em Porto Velho

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) cumpriu agenda nesta terça-feira (03), em Porto Velho, onde esteve no Centro Político Administrativo (CPA) em reunião na Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).

Durante o encontro, a parlamentar acompanhou os resultados das indicações apresentadas ao Governo e verificou o andamento da construção da quadra poliesportiva da Escola Estadual Salomão Justiniano de Melgar, localizada no distrito de Surpresa, município de Guajará-Mirim.

No documento de indicação, a deputada destacou que a construção da quadra é essencial para a execução das atividades propostas pelos professores, oferecendo um espaço adequado para o desenvolvimento de habilidades motoras, coordenação e práticas esportivas. O espaço também poderá ser utilizado para eventos escolares, gincanas e ações que promovam a interação social e o desenvolvimento integral dos alunos.

Ainda na reunião, Lebrinha cobrou informações sobre a reforma e ampliação da Escola Estadual Felipe Camarão, no município de São Felipe. A demanda foi apresentada pelo diretor da unidade, Nilvan, que solicitou apoio da parlamentar diante da demora no início das obras e na emissão da ordem de serviço.

A deputada reforçou a necessidade de agilidade nos processos.

“A educação precisa de estrutura para avançar. Não estamos falando apenas de prédios, mas de condições dignas para alunos e professores desenvolverem seu trabalho. Nosso mandato acompanha de perto essas demandas e cobra celeridade para que as obras saiam do papel e atendam quem realmente precisa”, afirmou.

A deputada afirma e reforça o compromisso de que o mandato segue atuando junto ao Governo do Estado para garantir investimentos e melhorias na rede de ensino, colocando como prioridade as crianças e os jovens, assegurando uma aprendizagem com respeito, qualidade e estrutura adequada para o desenvolvimento educacional em Rondônia.