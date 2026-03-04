Eyder Brasil é homenageado pelo Governo de Rondônia com a Medalha Marechal Rondon

O deputado estadual Eyder Brasil foi agraciado com a Medalha de Honra ao Mérito Marechal Rondon, concedida pelo Governo de Rondônia. A solenidade foi realizada no Palácio das Artes, em Porto Velho, e reuniu autoridades e personalidades reconhecidas pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

A medalha carrega forte simbolismo histórico ao evocar o legado de Marechal Cândido Rondon e valoriza contribuições que fortalecem a administração pública e impulsionam o desenvolvimento regional. Considerada uma das principais honrarias do Executivo estadual, a condecoração celebra aqueles que ajudam a construir uma Rondônia mais integrada, eficiente e comprometida com a população.

“Recebo esta medalha com muita gratidão e senso de responsabilidade. Agradeço ao governador Marcos Rocha e ao chefe da Casa Civil Elias Rezende por esse reconhecimento, que reforça nosso compromisso de seguir trabalhando em parceria com o Governo do Estado por cada cidadão rondoniense”, afirmou o parlamentar.