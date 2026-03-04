Levantamento da PM aponta redução de acidentes de trânsito e identifica principais fatores em Vilhena

O município de Vilhena registrou redução no número de sinistros de trânsito no primeiro bimestre de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, conforme dados do Sistema de Gestão Administrativa da Polícia Militar de Rondônia (SIGA/PMRO), divulgados através do site da corporação.

Conforme o levantamento, em janeiro, foram contabilizados 52 registros tanto em 2025 quanto em 2026, mantendo estabilidade no comparativo anual, sem variação percentual.

Já em fevereiro, os números apresentaram uma redução de aproximadamente 18,18%. Em fevereiro de 2025 foram registrados 77 acidentes, em 2026 foram registrados 63.

Considerando o acumulado de janeiro e fevereiro, o total passou de 129 sinistros em 2025 para 115 em 2026, o que representa redução de 14 ocorrências no primeiro bimestre e uma queda aproximada de 10,85% no comparativo anual.

Conforme o relatório da PM, a redução pode ser atribuída ao conjunto de ações desenvolvidas pela Polícia Militar de Rondônia, em parceria com órgãos municipais e estaduais de trânsito, que intensificaram fiscalizações, operações de orientação e a fiscalização em pontos estratégicos da cidade. As atividades incluem abordagens preventivas, fiscalização de documentação, combate à condução sob efeito de álcool e reforço no policiamento ostensivo em vias com maior fluxo.

Outro fator apontado como relevante é a instalação de radares medidores de velocidade em trechos considerados críticos, medida que visa reduzir a velocidade fora da permitida dos veículos e minimizar riscos de colisões e atropelamentos. As intervenções integram estratégia de engenharia de tráfego aliada às ações educativas e de fiscalização.

“Os dados consolidados do primeiro bimestre indicam impacto positivo das medidas adotadas, com redução percentual e numérica nos registros de sinistros em relação ao mesmo período do ano anterior”, destaca o texto divulgado no site.