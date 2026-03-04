Marcos Rocha concede maior honraria de Rondônia ao deputado estadual Cássio Gois

A tarde desta segunda-feira (02) foi marcada por reconhecimento e celebração no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, concedeu ao deputado estadual Cássio Gois a comenda da Ordem do Mérito Marechal Rondon, a mais alta honraria do Estado.

A condecoração foi entregue em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Cássio Gois ao desenvolvimento de Rondônia. A honraria é destinada a personalidades e instituições que se destacam pela notoriedade do saber ou por ações significativas em prol da população rondoniense.

A medalha leva o nome do sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, símbolo da integração do Brasil com a Amazônia, e é concedida por decreto do chefe do Executivo estadual.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades civis e militares, além de integrantes da Polícia Militar do Estado de Rondônia, que prestigiaram o momento solene realizado na capital.

Ao receber a honraria, Cássio Gois agradeceu ao governador e à população de Cacoal pelo reconhecimento ao seu mandato.

“Recebo esta comenda com muita gratidão e senso de responsabilidade. Tenho trabalhado incansavelmente pelo desenvolvimento de Rondônia, e essa honraria não é apenas minha, mas de todo o povo rondoniense, que confia no nosso mandato. Agradeço ao governador pelo reconhecimento e pela parceria sólida que temos construído. Este é apenas o começo de uma jornada de muito trabalho, compromisso e dedicação ao nosso Estado”, declarou.

A cerimônia reforçou a importância da medalha, considerada a mais alta distinção concedida pelo Governo de Rondônia, e evidenciou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo parlamentar em benefício da população rondoniense.