PC cumpre mandado em investigação de estupro e apreende droga durante operação em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Vilhena, deflagrou nesta data uma operação no município com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão no âmbito de investigação que apura os crimes de estupro (art. 213 do Código Penal) e registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do Código Penal).

A vítima é estudante universitária, e os fatos tramitam sob sigilo para resguardar sua integridade e privacidade.

Durante o cumprimento da ordem judicial, além da apreensão de dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia, os policiais localizaram aproximadamente 200 gramas de substância análoga à skunk (“super maconha”), uma balança de precisão e outros objetos comumente associados à prática do tráfico de drogas.

As investigações também apontam que o investigado, igualmente estudante universitário, é suspeito de fornecer entorpecentes em festas acadêmicas, circunstância que ainda está em apuração.

A instituição reforçou o compromisso com a proteção das vítimas, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, e informou que novas atualizações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.