PRF apreende mais de 10 quilos de cocaína em ônibus interestadual em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia apreendeu, na noite desta terça-feira (3), 10,4 quilos de cocaína durante fiscalização no km 1 da BR-364, em Vilhena.

O entorpecente era transportado em um ônibus interestadual que fazia o trajeto entre Rio Branco (AC) e Brasília (DF).

Durante a inspeção no compartimento de cargas do veículo, os policiais localizaram nove tabletes de cloridrato de cocaína.

A droga estava escondida dentro de uma caixa de cafeteira e tinha como destino o Distrito Federal.

O material ilícito foi apreendido e encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

