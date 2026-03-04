Rosangela Donadon destina R$ 130 mil para implantação de atendimento especializado a pessoas com TEA em Urupá

A deputada estadual Rosangela Donadon destinou recurso no valor de R$ 130.000,00 para viabilizar a implantação do primeiro serviço especializado de atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município de Urupá.

A demanda foi apresentada à parlamentar por meio de seu representante na cidade, professor Luciano, que acompanha de perto a realidade das famílias e levou oficialmente a necessidade da criação do atendimento especializado no município.

Urupá não dispõe atualmente de estrutura ou equipe específica para atender o público autista, o que tem gerado demanda reprimida e obrigado muitas famílias a se deslocarem para outros municípios em busca de diagnóstico e acompanhamento.

Com o recurso assegurado pela deputada, será implantado o Atendimento ao Autista no Município, com a estruturação de equipe multiprofissional composta por psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e neuropediatria. O investimento também contempla a aquisição de equipamentos e materiais terapêuticos essenciais, além do desenvolvimento de ações de intervenção precoce, diagnóstico e acompanhamento contínuo.

Para Rosangela Donadon, investir na inclusão é garantir dignidade e respeito às famílias. “Nosso compromisso é fortalecer a saúde pública e assegurar que os recursos cheguem onde realmente são necessários. As famílias de Urupá merecem atendimento especializado sem precisar sair do município”, destacou a parlamentar.

A destinação reforça o compromisso da deputada com políticas públicas de inclusão, atenção às pessoas com deficiência e fortalecimento da saúde municipal em Rondônia. (Confira o ofício abaixo).