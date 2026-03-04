Semtran implanta mão única em vias próximas a escolas para reforçar segurança no trânsito em Vilhena

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) informa que realizará, nos próximos dias, novas alterações nos sentidos de circulação em vias localizadas próximas a duas unidades escolares da cidade, com o objetivo de garantir mais segurança e melhorar a fluidez do tráfego para alunos, pais e responsáveis.

No bairro Alphaville, a Rua 7.609, localizada próxima à Escola Felipe Rocha, passará a ter sentido único a partir do dia 17 de março. Já no bairro Jardim das Oliveiras, a Rua Josias Antônio da Silva, nas proximidades da Escola Shirlei Ceruti, passará a operar em mão única a partir do dia 18 de março.

As mudanças foram definidas após estudos técnicos de engenharia de tráfego, que identificaram a necessidade de reorganizar a circulação de veículos nessas regiões, especialmente nos horários de entrada e saída escolar. A medida busca reduzir pontos de conflito, organizar o fluxo de veículos e proporcionar mais segurança para pedestres.

A Semtran reforça a importância de que os condutores fiquem atentos à nova sinalização e respeitem as alterações implantadas. Para mais informações, dúvidas ou solicitações, entre em contato pelo WhatsApp (69) 3321-3920.