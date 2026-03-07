Homem é preso após invadir residência para dormir em Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir uma residência localizada na Rua Wilson Monteiro de Araújo, no bairro Embratel, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações de que um indivíduo desconhecido havia invadido uma casa na região. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço informado.

No local, a equipe encontrou o suspeito, posteriormente identificado pelas iniciais V.H.O.M., em um dos cômodos do imóvel, aparentemente dormindo.

O homem foi acordado pelos policiais e recebeu ordem para parar e se posicionar de costas para a guarnição, procedimento necessário para a realização da busca pessoal.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Questionado sobre o motivo de estar no interior da residência, ele relatou que teria encontrado uma das portas de acesso do imóvel aberta, pulou o muro de proteção e entrou na casa.

Segundo ele, buscava apenas um local para descansar após o que chamou de “rolê noturno”, chegando a pedir “um cantinho” na cama da moradora.

A vítima ficou bastante abalada com a situação e foi amparada, sendo posteriormente encaminhada para a casa de familiares.

Diante dos fatos, o invasor recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado para as providências cabíveis.