Homem é preso com cocaína durante abordagem da Rádio Patrulha em Colorado

Um homem foi preso na tarde de sexta-feira, 6 de março de 2026, após ser flagrado com porções de entorpecente durante uma abordagem da Polícia Militar na RO-435, nas proximidades da Linha 3, em Colorado do Oeste.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha recebeu informações de que um indivíduo estaria retornando de Cerejeiras para Colorado em uma motocicleta CG Fan 125 de cor vermelha, transportando certa quantidade de droga.

Com base nas características repassadas, os policiais realizaram diligências na rodovia e conseguiram localizar e abordar o suspeito.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram várias porções de substância análoga à cocaína que estavam em posse do homem. Ainda durante a busca, foi localizado dentro da meia do suspeito um pino contendo substância com características semelhantes ao mesmo entorpecente.

Questionado, o homem relatou que teria adquirido a droga por meio de contato telefônico com um fornecedor e que o pagamento, no valor de R$ 200, foi realizado via Pix, afirmando que o comprovante da transação estaria registrado em seu aparelho celular. Ele também declarou que há cerca de 30 dias vinha mantendo negociações com o suposto fornecedor.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNSP) de Colorado do Oeste, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.