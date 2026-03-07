Homem é preso com droga e bicicleta furtada durante abordagem da Rádio Patrulha em Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais C.D.C.L., conhecido como “Índio”, foi preso pela Polícia Militar na Avenida Brasília, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Rádio Patrulha realizava patrulhamento de rotina quando os policiais avistaram o suspeito em frente a uma residência em um ponto conhecido pela intensa movimentação de traficantes e usuários de drogas.

Durante a abordagem e revista pessoal, os militares encontraram no bolso do suspeito um invólucro plástico contendo várias porções de uma erva prensada semelhante à maconha, além de um aparelho celular.

Ainda segundo a ocorrência, o homem cumpre livramento condicional determinado pela Justiça e teria descumprido as condições impostas, já que foi flagrado em posse de entorpecente e em local considerado de reputação duvidosa.

Com ele também foi encontrada uma bicicleta. O suspeito afirmou que o veículo havia sido emprestado por uma pessoa desconhecida.

No entanto, após consulta ao sistema policial, os militares constataram que havia registro de furto de uma bicicleta com características semelhantes.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da Justiça.