Moradores denunciam ataques recorrentes de cães e PM registra ocorrência em Vilhena

A Polícia Militar registrou, na tarde deste domingo, 8 de março de 2026, uma ocorrência envolvendo ataque de cães de grande porte a pessoas e animais domésticos no Setor Zico, em Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada para averiguar denúncia de que cães estavam soltos na Rua 638 e apresentavam comportamento agressivo.

No local, os policiais fizeram contato com um morador da região, que relatou episódios anteriores envolvendo os mesmos animais.

Segundo o relato, os cães pertencem a um morador da residência indicada e frequentemente escapam para a via pública. Em uma das situações, teriam avançado contra a esposa da testemunha, sem causar ferimentos. Em outro episódio, os animais teriam atacado e matado um gato de uma moradora da vizinhança.

Ainda de acordo com as informações, neste domingo dois dos cães teriam saído novamente do imóvel e atacado um cachorro de pequeno porte, causando ferimentos próximos a um dos olhos e em uma das patas do animal.

Durante a verificação do imóvel, os policiais visualizaram três cães de grande porte no interior da residência e constataram uma falha na grade do portão, que poderia facilitar a saída dos animais para a rua. No momento da chegada da equipe, nenhum responsável foi localizado no local.

Diante do histórico relatado e das evidências observadas, a ocorrência foi registrada e comunicada à autoridade judiciária para apuração de possível crime de maus-tratos contra animal doméstico, além de omissão de cautela na guarda de animais.