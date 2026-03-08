Prefeito revela suposto esquema envolvendo quase R$ 6 milhões do IPMV de Vilhena com escândalo nacional do Banco Master

Na tarde deste domingo, 8, o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), utilizou suas redes sociais para divulgar um vídeo revelando um suposto esquema envolvendo aproximadamente R$ 6 milhões (valor atualizado) do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena (IPMV), em conexão com o Banco Master, que está no centro de um dos maiores escândalos financeiros em andamento no Brasil.

No vídeo, o prefeito não apenas citou Vilhena, mas também mencionou os municípios de Rolim de Moura, Theobroma, Ji-Paraná e Porto Velho.

Flori, que também é Delegado da Polícia Federal (PF), afirmou que o banqueiro Daniel Vocaro, proprietário do Banco Master e investigado por gestão fraudulenta e organização criminosa, esteve em Vilhena em 2012, ocasião em que prestou depoimento na PF durante o inquérito da operação “Fundo Fake”, relacionada às atividades do banco.

De acordo com Flori, o envolvimento do IPMV de Vilhena aconteceu por volta de 2012 a 2014 e citou nomes de pessoas que estavam à frente do instituto vilhenense. “Nessa época foi que os tentáculos do Banco Master começaram a chegar até nossa cidade”, destacou.

Flori explicou que o Banco Master, por meio de pessoas ligadas à instituição, visitou Vilhena para vender fundos de investimento, prometendo elevados rendimentos. Contudo, ao analisar com atenção, era possível perceber que se tratava de “títulos podres”. Esses investimentos foram adquiridos por cerca de R$ 3,8 milhões na época, o que poderia ter causado prejuízos aos aposentados. Segundo ele, esses títulos se tornaram nada, “zero, pó”.

No vídeo, o prefeito ainda explica como funcionava o mecanismo usado para convencer institutos de previdência a investir — e como surgiram histórias que ficaram conhecidas até como “golpe da loira”, uma mulher que entrava em cena para interceder juntos aos diretores dos institutos e, após conseguir o investimento, simplesmente desaparecia.

Assista ao vídeo AQUI.