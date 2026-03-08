VÍDEO: carro começa a flutuar após grupo tentar atravessar trecho alagado em Rolim de Moura

Um grupo de amigos passou por momentos de tensão durante um acampamento nas proximidades de um rio, em Rolim de Moura, após uma forte chuva elevar rapidamente o nível da água e invadir a estrada de acesso ao local.

Acreditando que o trecho ainda estava raso, o grupo tentou atravessar a área alagada com um carro.

No entanto, ao avançar pelo ponto inundado, perceberam que o nível da água estava mais alto do que imaginavam, e o veículo acabou começando a flutuar.

De acordo com relato publicado nas redes sociais, a situação gerou apreensão entre os ocupantes, que não conseguiram sair do veículo imediatamente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Após o episódio, o grupo conseguiu deixar o local em segurança e afirmou que, passado o momento de tensão, todos estavam bem e até riram da situação.

>>>Vídeo: