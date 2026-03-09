Deputada Dra. Taíssa participa da inauguração da nova sede da Escola Superior do Ministério Público de RO

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) participou, nesta sexta-feira (6), da solenidade de inauguração da nova sede da Escola Superior do Ministério Público de Rondônia (Empro), em Porto Velho. O novo espaço representa um importante avanço para o fortalecimento da formação institucional, da produção de conhecimento e do aprimoramento das atividades do Ministério Público no estado.

A cerimônia reuniu diversas autoridades do sistema de Justiça e representantes do poder público. Durante o evento, foi realizado o tradicional desenlace da fita inaugural e o descerramento da placa que marca oficialmente a abertura da nova estrutura.

A nova sede da Empro foi projetada para atender às demandas contemporâneas de formação continuada e qualificação profissional, oferecendo ambientes modernos destinados a cursos, seminários, palestras e eventos institucionais. O espaço também busca ampliar o diálogo entre o Ministério Público, universidades e demais instituições do sistema de Justiça.

Entre as autoridades presentes estiveram o governador em exercício de Rondônia, Sérgio Gonçalves; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago; o subprocurador-geral de Justiça Jurídico e ex-procurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira; a diretora-geral da Empro, promotora de Justiça Edna Capeli; além de magistrados, membros do Ministério Público, servidores e convidados.

A programação contou ainda com apresentação cultural do Coral Canto Livre – MPRO, exibição de vídeo institucional sobre a trajetória da Escola Superior do Ministério Público e palestra da professora e neurocientista Carla Tieppo, que abordou temas relacionados ao desenvolvimento cognitivo, saúde mental e desempenho humano.

A participação da deputada Dra. Taíssa reforça o compromisso com iniciativas que valorizam o fortalecimento das instituições públicas e a qualificação profissional no estado de Rondônia.