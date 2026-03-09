Recurso da deputada Sílvia Cristina garante curso de operador e manutenção de trator em Alvorada do Oeste

Os produtores da Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Linha Zero (Aprozero), em Alvorada do Oeste, receberam o curso gratuito de operador e de manutenção de trator de pneus, através do programa Cidadania Plena, iniciativa do Ifro custeada com recursos assegurados pelo mandato da deputada federal Sílvia Cristina.

“É mais uma entidade contemplada com o curso e tem como objetivo preparar os produtores para operar e dar a manutenção adequada no trator. Nosso projeto inclui a entrega de tratores agrícolas para associações de produtores rurais, que vai ocorrer ainda na Aprozero. Mas, não adianta ter o trator e não existir gente preparada para operá-lo. É importante esse conhecimento e conseguimos, através da parceria com o Ifro, levar ao produtor rural essa iniciativa”, disse a deputada.

O curso em Alvorada do Oeste atendeu a uma solicitação do vereador Mailson. O curso de operador e manutenção de tratores já chegou a diversos municípios rondonienses, sendo ferramenta importante para qualificação dos produtores rurais.