Saúde mental é foco da Procuradoria Especial da Mulher na 2ª edição do “Dia Delas”, em Jaru

A Câmara Municipal de Jaru realizou, no último sábado (7), a segunda edição do Dia Delas, evento organizado pela Procuradoria Especial da Mulher do município, com apoio da Procuradoria Especial da Mulher do Estado de Rondônia (PEM).

A programação contou com a palestra “Saúde Mental Feminina”, ministrada pela psicóloga Cibelle Amaral, que abordou a importância do cuidado emocional e do fortalecimento da autoestima das mulheres.

Coordenada pela vereadora e procuradora especial da Mulher no município, Sthella Almeida, a ação reuniu atendimentos nas áreas de saúde, beleza, assistência social e assessoria jurídica ao longo do dia. Além dos serviços técnicos, a iniciativa também buscou oferecer acolhimento e suporte emocional às mulheres que participaram do evento na sede da Câmara Municipal.

De acordo com a procuradora especial da PEM, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a iniciativa teve como objetivo promover proteção, valorização e cuidado com as mulheres. Segundo ela, a parceria entre as instituições fortalece a implementação de políticas públicas voltadas ao público feminino.

“Com essa parceria, fortalecemos ações que promovem cuidado, informação e proteção às mulheres. Cuidar da mente é essencial e nenhuma mulher deve caminhar sozinha”, destacou.

Mulher Destaque

À noite, a programação foi encerrada com a sessão solene Mulher Destaque, que homenageou mulheres que se destacam na comunidade jaruense.

Durante a cerimônia, a vereadora Sol de Verão (PL), primeira Procuradora Especial da Mulher de Rondônia, ressaltou a importância de reconhecer histórias de mulheres que contribuem para o desenvolvimento da sociedade.

“Tive a alegria de homenagear mulheres fortes, guerreiras e inspiradoras, que com sua força, dedicação e história de vida representam tantas outras mulheres de Jaru. Que a força de vocês continue inspirando outras mulheres”, declarou.

Amparo além da lei

Durante a solenidade, a empreendedora rural Keli Gonçalves, sobrevivente de violência doméstica, fez um relato emocionante sobre a importância da rede de apoio para mulheres que enfrentam esse tipo de situação.

Ela afirmou que o suporte de amigos, familiares e colegas foi fundamental para que conseguisse superar os momentos mais difíceis.

“Não adianta lei, juiz ou decisão judicial para proteger a mulher se a família, os amigos e os colegas de trabalho não estiverem dispostos a enfrentar essa batalha junto com ela, dia após dia”, afirmou.

A força para recomeçar

Em seu depoimento, Keli também destacou que a violência doméstica pode atingir mulheres de qualquer origem social ou nível de escolaridade.

“Ela simplesmente acontece dentro do lar. Quero dizer a você, mulher, que uma mulher de destaque não deixa de enfrentar dificuldades, mas, se ela tem fé em Deus e conta com uma rede de apoio, ela consegue recomeçar e conquistar novos caminhos”, concluiu.