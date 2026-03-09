Sicoob Credisul impulsiona empreendedoras com crédito especial Fampe Mulher

Empreender é um desafio que, muitas vezes, esbarra no acesso ao crédito, especialmente para mulheres. Mais uma parceria entre a Sicoob Credisul e o Sebrae está ajudando a mudar esse cenário por meio do Fampe Mulher, uma linha de crédito criada para ampliar as oportunidades de financiamento para empresas lideradas por mulheres, com condições diferenciadas e foco na concretização de projetos e planos de crescimento.

O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) é um mecanismo criado pelo Sebrae que atua como garantia complementar para instituições financeiras ao conceder crédito a pequenos negócios formalizados como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). O fundo ajuda a reduzir exigências que muitas vezes dificultam o financiamento. Normalmente, o Fampe cobre até 80% do valor da operação, mas no caso do Fampe Mulher, essa cobertura chega a 100%, eliminando a necessidade de garantias extras e facilitando a aprovação das propostas.

A linha está disponível para mulheres que sejam sócias majoritárias ou que, mesmo como sócias minoritárias, exerçam a função de administradora da empresa. A garantia integral do fundo reduz o risco das instituições financeiras parceiras, o que contribui para condições mais acessíveis e maior agilidade na análise das solicitações.

Entre os principais benefícios do Fampe Mulher estão a facilidade na contratação e a possibilidade de utilizar os recursos para investimento na empresa, capital de giro ou projetos de expansão. A iniciativa também fortalece a presença feminina no ambiente empresarial, promovendo mais inclusão e oportunidades para empreendedoras que desejam crescer com organização e segurança.

INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO

Um dos grandes diferenciais dessa linha é a taxa especial de 1,89% ao mês, exclusiva da Sicoob Credisul, que torna o financiamento ainda mais competitivo em comparação às taxas praticadas no mercado. A condição é promocional e válida até 13 de março, podendo ser decisiva para que empreendedoras consigam investir na compra de equipamentos, ampliar equipes, melhorar a estrutura da empresa ou fortalecer ações de divulgação e vendas.

Os números já demonstram o impacto da iniciativa. Somente em 2025, a Sicoob Credisul liberou R$ 1.299.373,67 em operações por meio do Fampe Mulher, contribuindo diretamente para o fortalecimento de empreendimentos femininos e ampliando o acesso a recursos para quem deseja expandir suas atividades com mais planejamento.

Além do acesso financiamento, o Sebrae também oferece orientações e capacitações para apoiar as empreendedoras antes, durante e após a contratação, reforçando a importância da gestão estratégica para o sucesso da empresa.

Para mulheres que desejam tirar projetos do papel ou ampliar o que já construíram, o Fampe Mulher representa uma oportunidade concreta de investir no futuro da empresa com mais tranquilidade. As interessadas podem procurar seu gerente na Sicoob Credisul para conhecer as condições e saber como acessar a linha de crédito.