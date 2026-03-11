Confúcio Moura destrava obras esquecidas e ajuda a tirar Rondônia da era das construções paradas

“Quando assumi a relatoria, fiz um alerta muito claro: não fazia sentido autorizar novas obras enquanto tantas outras continuavam abandonadas. Rondônia tinha muitos projetos parados e isso precisava ser resolvido”, conta o senador.

Em diversas áreas — de estradas a habitação, passando por escolas e obras de infraestrutura — o volume de investimentos necessários para concluir projetos interrompidos ultrapassava R$ 1 bilhão apenas no estado.

Um retrato duro das obras paradas no Brasil

O cenário não era exclusivo de Rondônia. Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) mostravam um quadro preocupante no país. Em agosto de 2022, o Brasil tinha 22.559 obras iniciadas, das quais 8.764 estavam paralisadas, somando R$ 27,2 bilhões em contratos.

Em Rondônia, a situação também era crítica. Embora 46,5% das obras estivessem em execução, mais da metade dos contratos — 53,5% — correspondia a obras paradas ou inacabadas. Na prática, isso significava projetos interrompidos e comunidades esperando por serviços que nunca chegavam.

Para Confúcio Moura, esse era um cenário difícil de aceitar.

“Algumas obras chegaram a fazer aniversário de abandono. Isso era muito triste de ver”, lembra.

Obras retomadas começam a mudar a realidade

A retomada dessas obras começou a mudar a realidade de muitos municípios. Um exemplo citado pelo senador é a Creche Gerson Neto, em Ariquemes, que voltou a avançar após receber apoio de emenda parlamentar.

Outro caso é o Residencial Porto Fino, em Porto Velho, no bairro Socialista, que representa uma resposta concreta à demanda por moradia digna na capital.

Em Santa Luzia d’Oeste, além de investimentos em obras, o município também recebeu reforço na frota de veículos para melhorar serviços públicos.

Na área da educação, os números mostram o tamanho do desafio. Obras relacionadas à educação infantil em Rondônia somavam cerca de R$ 50,6 milhões, enquanto projetos ligados ao ensino fundamental ultrapassavam R$ 48,8 milhões, muitos deles paralisados ou em situação indefinida até pouco tempo atrás.

Incentivo aos municípios para seguir avançando

Para o senador, mais importante do que os indicadores sociais de cada cidade é o compromisso das lideranças locais em melhorar a vida da população.

“Não importa se o município tem IDH mais alto ou mais baixo. O que importa é a vontade do prefeito e da comunidade de melhorar”, afirma.

Rondônia também voltou a receber programas importantes do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida, além de novos investimentos por meio do Novo PAC.

Segundo Confúcio Moura, o Ministério da Educação também iniciou a retomada de diversas obras de creches, escolas e quadras esportivas que estavam abandonadas.

Reconhecimento que emociona

Em uma visita a Santa Luzia d’Oeste, o senador viveu um momento que o marcou. Ao chegar à Creche Municipal Tia Lili, encontrou um cartaz preparado pela comunidade.

A mensagem dizia:

“Em nome de cada criança, família e educador, o nosso muito obrigado. Santa Luzia agradece com o coração cheio de esperança.”

“Confesso que me emocionei ao ler aquilo”, relembra.

O prefeito do município, Jurandir de Oliveira, também reconheceu o trabalho do senador.

“O senhor me ajudou a transformar essa história quando era governador”, disse durante uma das visitas.

Estradas, hidrovias e investimentos bilionários

Além das obras urbanas e educacionais, Rondônia também avançou em infraestrutura logística.

Segundo o senador, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retomou investimentos importantes na BR-364, principal rodovia do estado.

Entre os exemplos está a ponte sobre o Rio Jaru, que recebeu R$ 28,9 milhões em investimentos em 2025. No mesmo ano, as obras de recuperação de rodovias no estado já somavam R$ 92 milhões, enquanto os investimentos totais do DNIT ultrapassaram R$ 600 milhões.

A futura concessão da rodovia também prevê investimentos superiores a R$ 13 bilhões, incluindo duplicação e melhorias em 686 quilômetros da estrada.

O Rio Madeira volta a ser visto como caminho de desenvolvimento

Outra frente importante é o transporte hidroviário. O Rio Madeira, historicamente essencial para a economia regional, voltou a receber atenção com obras de dragagem e melhorias portuárias.

Segundo Confúcio Moura, os investimentos contemplaram a ampliação e modernização dos portos Cai-N’Água, em Porto Velho, e IP4, em Guajará-Mirim.

As obras de dragagem nos rios Madeira, Amazonas e Solimões somaram cerca de R$ 500 milhões.

“Precisamos olhar além da rodovia. Sem uma hidrovia eficiente, as cargas não chegam bem até o porto organizado de Porto Velho”, explica.

Novos investimentos para Porto Velho

No ano passado, Porto Velho também recebeu R$ 90 milhões do Governo Federal para obras de drenagem e contenção de encostas. Os recursos fazem parte do Novo PACSeleções, que destinou cerca de R$ 11,7 bilhões para esse tipo de obra em todo o país.

Para o senador, a retomada dessas iniciativas representa um novo momento para Rondônia.

“Estamos destravando obras que estavam esquecidas e abrindo caminho para novos investimentos. Isso gera emprego, movimenta a economia e melhora a vida das pessoas”, conclui Confúcio Moura.