Confúcio Moura destrava obras esquecidas e ajuda a tirar Rondônia da era das construções paradas

Ele lembra que essa missão começou quando assumiu a relatoria especial do Orçamento Geral da União.
“Quando assumi a relatoria, fiz um alerta muito claro: não fazia sentido autorizar novas obras enquanto tantas outras continuavam abandonadas. Rondônia tinha muitos projetos parados e isso precisava ser resolvido”, conta o senador.
Em diversas áreas — de estradas a habitação, passando por escolas e obras de infraestrutura — o volume de investimentos necessários para concluir projetos interrompidos ultrapassava R$ 1 bilhão apenas no estado.
Um retrato duro das obras paradas no Brasil
O cenário não era exclusivo de Rondônia. Dados do Tribunal de Contas da União (TCU) mostravam um quadro preocupante no país. Em agosto de 2022, o Brasil tinha 22.559 obras iniciadas, das quais 8.764 estavam paralisadas, somando R$ 27,2 bilhões em contratos.
Em Rondônia, a situação também era crítica. Embora 46,5% das obras estivessem em execução, mais da metade dos contratos — 53,5% — correspondia a obras paradas ou inacabadas. Na prática, isso significava projetos interrompidos e comunidades esperando por serviços que nunca chegavam.
Para Confúcio Moura, esse era um cenário difícil de aceitar.
“Algumas obras chegaram a fazer aniversário de abandono. Isso era muito triste de ver”, lembra.
Obras retomadas começam a mudar a realidade
A retomada dessas obras começou a mudar a realidade de muitos municípios. Um exemplo citado pelo senador é a Creche Gerson Neto, em Ariquemes, que voltou a avançar após receber apoio de emenda parlamentar.
Outro caso é o Residencial Porto Fino, em Porto Velho, no bairro Socialista, que representa uma resposta concreta à demanda por moradia digna na capital.
Em Santa Luzia d’Oeste, além de investimentos em obras, o município também recebeu reforço na frota de veículos para melhorar serviços públicos.
Na área da educação, os números mostram o tamanho do desafio. Obras relacionadas à educação infantil em Rondônia somavam cerca de R$ 50,6 milhões, enquanto projetos ligados ao ensino fundamental ultrapassavam R$ 48,8 milhões, muitos deles paralisados ou em situação indefinida até pouco tempo atrás.
Incentivo aos municípios para seguir avançando
Para o senador, mais importante do que os indicadores sociais de cada cidade é o compromisso das lideranças locais em melhorar a vida da população.
“Não importa se o município tem IDH mais alto ou mais baixo. O que importa é a vontade do prefeito e da comunidade de melhorar”, afirma.
Rondônia também voltou a receber programas importantes do governo federal, como o Minha Casa Minha Vida, além de novos investimentos por meio do Novo PAC.
Segundo Confúcio Moura, o Ministério da Educação também iniciou a retomada de diversas obras de creches, escolas e quadras esportivas que estavam abandonadas.
Reconhecimento que emociona
Em uma visita a Santa Luzia d’Oeste, o senador viveu um momento que o marcou. Ao chegar à Creche Municipal Tia Lili, encontrou um cartaz preparado pela comunidade.
A mensagem dizia:
“Em nome de cada criança, família e educador, o nosso muito obrigado. Santa Luzia agradece com o coração cheio de esperança.”
“Confesso que me emocionei ao ler aquilo”, relembra.
O prefeito do município, Jurandir de Oliveira, também reconheceu o trabalho do senador.
“O senhor me ajudou a transformar essa história quando era governador”, disse durante uma das visitas.
Estradas, hidrovias e investimentos bilionários
Além das obras urbanas e educacionais, Rondônia também avançou em infraestrutura logística.
Segundo o senador, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retomou investimentos importantes na BR-364, principal rodovia do estado.
Entre os exemplos está
a ponte sobre o Rio Jaru, que recebeu R$ 28,9 milhões em investimentos em 2025. No mesmo ano, as obras de recuperação de rodovias no estado já somavam R$ 92 milhões, enquanto os investimentos totais do DNIT ultrapassaram R$ 600 milhões.
A futura concessão da rodovia também prevê investimentos superiores a R$ 13 bilhões, incluindo duplicação e melhorias em 686 quilômetros da estrada.
O Rio Madeira volta a ser visto como caminho de desenvolvimento
Outra frente importante é o transporte hidroviário. O Rio Madeira, historicamente essencial para a economia regional, voltou a receber atenção com obras de dragagem e melhorias portuárias.
Segundo Confúcio Moura, os investimentos contemplaram a ampliação e modernização dos portos Cai-N’Água, em Porto Velho, e IP4, em Guajará-Mirim.
As obras de dragagem nos rios Madeira, Amazonas e Solimões somaram cerca de R$ 500 milhões.
“Precisamos olhar além da rodovia. Sem uma hidrovia eficiente, as cargas não chegam bem até o porto organizado de Porto Velho”, explica.
Novos investimentos para Porto Velho
No ano passado, Porto Velho também recebeu R$ 90 milhões do Governo Federal para obras de drenagem e contenção de encostas. Os recursos fazem parte do Novo PACSeleções, que destinou cerca de R$ 11,7 bilhões para esse tipo de obra em todo o país.
Para o senador, a retomada dessas iniciativas representa um novo momento para Rondônia.
“Estamos destravando obras que estavam esquecidas e abrindo caminho para novos investimentos. Isso gera emprego, movimenta a economia e melhora a vida das pessoas”, conclui Confúcio Moura.