Darci Cerutti participa do Café com Sebrae em Vilhena e destaca ações de apoio às micro e pequenas empresas do Cone Sul

O presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Rondônia, Darci Cerutti, participou nesta semana do evento Café com Sebrae, realizado em Vilhena, durante o lançamento das ações da instituição voltadas ao apoio das micro e pequenas empresas da região do Cone Sul de Rondônia.

O encontro aconteceu na unidade do Sebrae no município e reuniu empresários, empreendedores e representantes de instituições locais interessados nas iniciativas previstas para fortalecer o setor empresarial.

Durante o Café com Sebrae foram apresentadas diversas ações que serão realizadas na região, incluindo capacitações, orientações técnicas, palestras, consultorias e eventos voltados ao desenvolvimento dos pequenos negócios.

As atividades fazem parte da programação da instituição para ampliar o suporte aos empreendedores e estimular o crescimento econômico nos municípios do Cone Sul.

Durante o evento, Darci Cerutti ressaltou o papel do Sebrae no fortalecimento das empresas de pequeno porte e no desenvolvimento regional.

“O Sebrae atua para levar conhecimento, orientação e oportunidades aos empreendedores. Nosso objetivo é fortalecer as micro e pequenas empresas, que têm um papel fundamental na geração de emprego, renda e no crescimento da economia dos municípios”, afirmou.

As iniciativas apresentadas durante o encontro deverão atender empreendedores de diferentes cidades do Cone Sul de Rondônia, com atividades presenciais e programas voltados à melhoria da gestão empresarial.

Segundo o Sebrae, o objetivo é ampliar o acesso dos empresários a serviços de capacitação e consultoria, contribuindo para a competitividade e sustentabilidade dos pequenos negócios na região.