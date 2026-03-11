Instituto do Rim promove ação pelo Dia Mundial do Rim em Vilhena

O Instituto do Rim de Vilhena (IRV), em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, realiza nesta quinta-feira, 12 de março, uma ação especial em alusão ao Dia Mundial do Rim. O evento acontecerá no estacionamento do Supermercado Irmãos Gonçalves, na região central da cidade, das 15h às 19h, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde renal.

A iniciativa visa alertar sobre a doença renal crônica, considerada silenciosa, já que seus sintomas costumam surgir apenas em estágios avançados. Para prevenir e identificar precocemente possíveis casos, a equipe do Instituto do Rim oferecerá serviços gratuitos, como aferição da pressão arterial, exame de glicemia e encaminhamentos para exames complementares. A proposta é diagnosticar antecipadamente alterações na saúde renal e orientar sobre cuidados essenciais para manter os rins saudáveis.

Segundo a nefrologista do IRV, Camila Barbosa, a ação reforça a importância de hábitos saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, controlar o consumo de sal, praticar atividades físicas e realizar exames periódicos. Além disso, o evento busca aproximar a comunidade dos profissionais de saúde, oferecendo informações e suporte direto à população.

O Instituto do Rim de Vilhena destaca que o Dia Mundial do Rim é uma data internacional dedicada à conscientização sobre a prevenção da doença renal crônica. Iniciativas como esta são fundamentais para reduzir a incidência da enfermidade e melhorar a qualidade de vida da população.