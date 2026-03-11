Pimenteiras do Oeste recebe R$ 100 mil destinados à aquisição de triturador de galhos por meio da deputada Lebrinha

O equipamento vai reforçar os serviços de limpeza urbana, garantindo mais eficiência no recolhimento e processamento de resíduos provenientes de podas e manutenção de vias públicas.A deputada destacou a importância do investimento para o município.“Nosso compromisso é atender as demandas reais das cidades. Esse triturador vai fortalecer a limpeza urbana, dar melhores condições de trabalho às equipes e contribuir para uma cidade mais organizada e bem cuidada”, afirmou Lebrinha.

O mandato segue atuando em parceria com lideranças municipais para apoiar ações que promovam qualidade de vida e desenvolvimento para os municípios de Rondônia, com agradecimento ao Governo de Rondônia pela parceria institucional que possibilita a execução dos investimentos nos municípios.