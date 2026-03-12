COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MEGA TRIUMPH EM PORTO VELHO

Há 40 ANOS o Grupo Gilberto Miranda constrói uma história sólida no setor automotivo em Rondônia, representando grandes marcas e investindo no desenvolvimento da região. Agora, essa trajetória ganha um novo capítulo com a chegada da Trimph Motorcycles ao estado. Uma marca icônica do motociclismo mundial passa a fazer parte dessa história com a inauguração da MEGA TRIUMPH Porto Velho. Na foto a empresária Shirley Miranda

ESTÉTICA DE ALTO PADRÃO

Um registro com meu cirurgião-dentista Wesley Lauterte especialista em Reabilitação Oral Estética de alto padrão, em mais um procedimento em seu consultório de sua prestigiada Clínica ORAL DESIGN em Cacoal/RO. Com mais de duas décadas de atuação, Wesley Lauterte consolidou-se como um nome admirado por sua visão refinada, elevado senso estético e comprometimento absoluto com a excelência

QUALIDADE, GARANTIA E INOVAÇÕES

Registrei a empresária Kelly Polizello em uma das inúmeras vitrines de sua elegante loja CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA no Cacoal Shopping. A renomada empresa tem ainda loja no Paraty Shopping, que com 21 ANOS de dedicação e excelência em Cacoal/RO, continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias de 18k, e as tendências mais atuais em óculos de grau e de sol, e uma linha completa de joias em prata, semi joias e relógios, com as mais diversas marcas. Sempre investindo, Kelly Polizello tem em sua loja o inovador VISIOFFICE 3 By ACTIVISU um equipamento de medição de visão, que oferece precisão inigualável, com tecnologia de reconstrução 3D Activisu.

FERNANDA E SEU HAVAL H6 HEV ONE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Fernanda Spilotros Kobayashi retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. A embaixadora de vendas KAUANE ISBRECHT foi a responsável pela venda

ERMENEGILDO DECORAÇÕES – REVISTA MARISA LINHARES

O prestigiado decorador MARCIO ERMENEGILDO recebeu a REVISTA MARISA LINHARES edição especial com os homenageados na 22ª edição do Troféu CACAU DE OURO 2025, evento no qual recebeu a homenagem pela sua prestigiada empresa ERMENEGILDO DECORAÇÕES em Rondônia e em outros estados

GABRIEL E SEU HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Gabriel Augusto Oliveira de Melo retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

HELDER TESTONI E SEU HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Helder Testoni de Ouro Preto D’Oeste, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

MAURÍCIO E SEU HAVAL H9

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Maurício Martinuv de Vilhena, em companhia da esposa e filhas retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H9. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

DOMINGOS E SEU HAVAL H9

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Domingos Debarba de Ji-Paraná, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H9. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

LUIZ E SEU HAVAL H6 HEV ONE

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Luiz Augusto Catanio com a esposa Daniela Catanio e o filho do casal, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 HEV ONE. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

MARIA EDUARDA E SEU HAVAL H6 PHEV19

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Maria Eduarda Adorno Aran retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV19. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

ANDRÉIA E SEU HAVAL H6 PHEV35

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Andréia Tertuliano Marangoni com o esposo Valdecir Marangoni cirurgiões-dentistas em Vilhena, retirou seu maravilhoso GWM HAVAL H6 PHEV35. O embaixador de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO foi o responsável pela venda

CASA & DECORAÇÃO – SHOWROOM

Com 26 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Sua atenciosa equipe de consultoras de vendas é capacitada para proporcionar um atendimento personalizado ao cliente. Na foto a atenciosa consultora de vendas Nete Ramos em um dos elegantes showrooms

MOVIMENTO SICOOB 2026

O Movimento Sicoob 2026 realizado na última sexta-feira, dia 06, em Cuiabá/MT, reuniu as lideranças das cooperativas da Central Rondon para alinhamentos, palestras inspiradoras, fortalecer o networking e celebrar resultados do ano anterior. No encerramento da Campanha de 2025, o Sicoob Fronteiras foi destaque com três agências premiadas no TOP 10, entre as mais de 200 agências que fazem parte da Central Rondon. Os PAs que subiram ao palco foram: 2º Lugar: PA 08 – São José dos Quatro Marcos / MT, 4º Lugar: PA 07 – Mirassol do Oeste/MT e 10º Lugar: PA 03 – Cerejeiras/RO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – PSV ROLIM DE MOURA

No último sábado, dia sete, as mulheres vivenciaram momentos descontraídos e de aprendizado na FIAT PSV em Rolim de Moura, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. Na foto a diretora Marcia Groner entre parte da equipe de colaboradoras na renomada concessionária

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – PSV CACOAL

No último sábado, dia sete, as mulheres vivenciaram momentos descontraídos na FIAT PSV em Cacoal, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Na foto a gestora de vendas Rute Mandrick entre a estilista Linda Von Rondon e as empresárias Julieta Ragnini da loja VIA MIA Cacoal, e Marcia Silva da loja AUTÊNTICA MODAS em Seringueiras/RO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – PSV CACOAL

No último sábado, dia sete, as mulheres vivenciaram momentos descontraídos na FIAT PSV em Cacoal, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER. A gestora de vendas Rute Mandrick recepcionou Mara Miotti e sua filha Aline Miotti

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – PSV CACOAL

No último sábado, dia sete, as mulheres vivenciaram momentos descontraídos e de aprendizado na FIAT PSV em Rolim de Moura, do Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, em comemoração ao DIA INTERNACIONAL DA MULHER com o curso Mecânica de Salto, onde aprenderam de forma prática e descomplicada, noções de mecânica básica, cuidados preventivos, sinais de alerta e dicas essenciais para evitar imprevistos na rotina. Tudo em um ambiente acolhedor, leve e cheio de troca. Mais do que falar sobre carros, o encontro celebrou a força, a independência e o protagonismo feminino. Um momento para aprender, conectar e seguir ainda mais longe

LANÇAMENTO COLEÇÃO EQUILÍBRIO

Em Cacoal/RO, com coquetel servido pela Santo Queijo e ambientação da Dehqueiroz Decora, aconteceu no último dia cinco, o lançamento da COLEÇÃO OUTONO INVERNO 2026 da moderna loja de moda EQUILÍBRIO, com peças que traduzem sofisticação, identidade e elegância em cada detalhe. Na foto as sócias proprietárias Cárita Watanabe de óculos, e Lillian Carvalho de rosa e branco, ladeiam Débora Queiroz da DEHQUEIROZ Decora e Andressa Masiero da SANTO QUEIJO