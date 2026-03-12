Cristiane Lopes articula com DNIT recuperação de rodovias federais estratégicas em Rondônia

Deputada federal cobra restauração das BRs 421, 429 e 435 e a conclusão da pavimentação do alteamento da BR-425, essenciais para mobilidade e desenvolvimento regional.

A deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) participou de uma audiência com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício de Oliveira Galvão, na sede do órgão, em Brasília, para tratar da recuperação de importantes rodovias federais que cortam o estado de Rondônia.

A reunião contou ainda com a presença do prefeito de Guajará-Mirim, Netinho, e dos vereadores Pastor Eber Lopes, Jorge Honorato e Professor Márcio Magalhães, de São Francisco do Guaporé. O encontro teve como foco a restauração, manutenção emergencial e melhorias na infraestrutura viária das BRs 421, 429 e 435, além da conclusão da pavimentação do trecho alteado da BR-425.

Durante a audiência, a parlamentar destacou a urgência de intervenções nas rodovias federais do estado, especialmente em razão das condições agravadas pelo período chuvoso, que têm comprometido a trafegabilidade e a segurança dos motoristas.

“Essas rodovias são fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia. Precisamos de ações imediatas de restauração e manutenção. A BR-435, no trecho entre Cerejeiras e Colorado do Oeste, apresenta pontos críticos. Na BR-429, há vários trechos danificados, principalmente no perímetro urbano de Alvorada do Oeste. Na BR-425, ainda falta a pavimentação do trecho onde foi realizado o alteamento. E a BR-421, que atende diversos municípios do Vale do Jamari, também precisa de reparos urgentes. A deterioração do asfalto tem causado transtornos e colocado em risco a vida de quem utiliza essas rodovias diariamente”, afirmou Cristiane Lopes.

As rodovias discutidas na reunião são consideradas estratégicas para a integração regional e o desenvolvimento econômico de Rondônia. A BR-435 atende municípios do Cone Sul do estado; a BR-429 conecta cidades importantes da região da Zona da Mata; a BR-421 é uma das principais vias de acesso do Vale do Jamari; e a BR-425 liga o município de Guajará-Mirim à fronteira com a Bolívia, sendo fundamental para a mobilidade da população e para o transporte de produtos agrícolas, pecuários e industriais.

Segundo o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão, há recursos já empenhados e contratos firmados para a execução de obras de recuperação emergencial e revitalização nos trechos mais críticos dessas rodovias, além da conclusão da pavimentação do alteamento da BR-425. De acordo com ele, o início das intervenções depende da redução do volume de chuvas na região.

Cristiane Lopes reforçou que seguirá acompanhando de perto o andamento das demandas apresentadas ao DNIT e destacou que o diálogo institucional é essencial para garantir avanços na infraestrutura do estado.

“A nossa prioridade é garantir que Rondônia tenha rodovias seguras e em boas condições de trafegabilidade. Vamos continuar atuando junto aos órgãos responsáveis, cobrando e acompanhando cada etapa para que essas melhorias saiam do papel e tragam resultados concretos para a população”, concluiu.