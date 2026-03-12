Grupo Mirian esclarece em nota pública que não possui relação com indivíduo que utiliza seu nome nas redes sociais

O Grupo Mirian divulgou na manhã desta quinta, 12, uma nota pública para esclarecer que não possui qualquer relação com a pessoa identificada como “João Bodanese”, que estaria se apresentando indevidamente como representante da empresa em meios digitais.

Segundo o comunicado, João estaria utilizando o nome e a marca do grupo para divulgar conteúdos e informações consideradas falsas.

De acordo com a empresa, João Bodanese não integra o quadro societário, administrativo ou de colaboradores da organização e não possui autorização para falar, negociar, representar ou praticar atos em nome do Grupo Mirian.

A empresa afirma que a utilização indevida da marca e a falsa representação configuram conduta ilícita, podendo induzir terceiros ao erro e causar prejuízos à imagem e à reputação do grupo empresarial. O Grupo Mirian atua há décadas no segmento de combustíveis e afirma ser reconhecido pela atuação pautada na seriedade, credibilidade e compromisso com clientes e parceiros.

Atualmente, o grupo conta com 26 unidades de postos de combustíveis distribuídas nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, com presença nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. A empresa também informou que está em processo de expansão, com a previsão de inauguração de mais sete unidades, o que elevará para 33 o total de operações.

O comunicado também destaca que a marca Mirian está devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sob o processo nº 916989151, na Classe Internacional 37, o que garante proteção legal e uso exclusivo em todo o território nacional.

Diante da situação, o Grupo Mirian informou que já está adotando medidas jurídicas cabíveis. Entre elas estão ações na esfera cível para cessar o uso indevido da marca e buscar reparação por eventuais danos, além de medidas na esfera criminal, diante da possível configuração de crimes relacionados à falsa representação, uso indevido de marca e divulgação de informações falsas.

Por fim, o grupo reafirmou, na nota, seu compromisso com a transparência, a integridade e a responsabilidade empresarial, destacando que continuará tomando as providências necessárias para proteger sua marca, sua história e a confiança construída ao longo de décadas de atuação no setor.