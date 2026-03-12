Justiça mantém internação de adolescente acusada de matar avô e tentar matar avó em Ariquemes

O Poder Judiciário de Rondônia (TJRO) acolheu pedido do Ministério Público de Rondônia (MPRO) e decidiu manter a internação provisória de uma adolescente acusada de matar o avô e tentar matar a avó na zona rural de Ariquemes.

A decisão foi proferida nesta terça-feira, 10 de março, pela 2ª Vara Cível de Ariquemes, após representação apresentada pelo MPRO na segunda-feira, 9. Com isso, a jovem permanece custodiada na Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo (Fease). A audiência de apresentação foi marcada para o dia 1º de abril.

Conforme a 1ª Promotoria de Justiça de Ariquemes, a adolescente foi representada pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio triplamente qualificado, nas formas consumada e tentada.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu na noite de 24 de fevereiro de 2026. As vítimas estavam em casa quando foram atingidas por disparos de arma de fogo. O avô morreu no local após ser baleado na nuca. Já a avó foi atingida no rosto e na região do tórax, mas sobreviveu.

Após os disparos, a adolescente fugiu.

Segundo a representação do Ministério Público, os crimes teriam sido praticados por motivo torpe e fútil, além do uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. A investigação também aponta que o ataque pode ter sido premeditado e motivado por sentimento de vingança. A possível participação de outras pessoas segue sob apuração.