Conquista histórica: Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste recebe selo ONA e entra para referência em gestão hospitalar em RO

O Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste alcançou um marco histórico para a saúde pública ao receber a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA). Com a conquista, a unidade tornou-se o primeiro hospital municipal do estado de Rondônia a obter a acreditação, reconhecimento nacional que atesta o cumprimento de rigorosos padrões de qualidade assistencial, segurança do paciente e gestão hospitalar.

A certificação representa o resultado de um amplo processo de qualificação institucional, envolvendo a implantação de protocolos assistenciais, fortalecimento da cultura de segurança do paciente e aprimoramento dos processos administrativos e clínicos. O modelo de acreditação da ONA avalia critérios rigorosos relacionados à organização dos serviços, gestão hospitalar e melhoria contínua, fatores essenciais para garantir um atendimento cada vez mais seguro e eficiente à população.

A solenidade de entrega do selo reuniu autoridades municipais, gestores da saúde e colaboradores da unidade hospitalar, que participaram do momento de reconhecimento institucional. Entre os presentes estiveram a vereadora Angela Posser, representando a Câmara Municipal, além de profissionais da equipe assistencial e administrativa do hospital, cuja atuação foi fundamental para a conquista da certificação.

Também participaram do evento o diretor-geral do hospital, Diego Pontes Messias da Silva, e a diretora municipal da unidade, Jany Cardoso, que representou o secretário municipal de Saúde e Saneamento Básico, Amauri Valle. Durante a cerimônia, foi destacado o trabalho conjunto das equipes e da gestão pública para elevar os padrões de qualidade da assistência em saúde no município.

A cerimônia contou ainda com a presença de representantes da Mediall Brasil, instituição responsável pelo apoio à gestão hospitalar e pelo acompanhamento técnico do processo de acreditação. Participaram o diretor técnico Hilton Piccelli e o presidente da instituição, Roberto Garcia. O evento também contou com a participação do prefeito municipal, Paulo Henrique dos Santos, que ressaltou a importância da certificação para o fortalecimento da saúde pública e para a melhoria contínua do atendimento prestado à população de Machadinho D’Oeste.

Como resultado direto dessa conquista, a certificação da Organização Nacional de Acreditação fortalece a qualidade da assistência oferecida à população de Machadinho D’Oeste e região, garantindo processos mais seguros, organizados e eficientes dentro da unidade hospitalar. Para os usuários do sistema público de saúde, o reconhecimento representa maior segurança no atendimento, melhoria contínua dos serviços, padronização de protocolos clínicos e maior humanização no cuidado ao paciente, consolidando o Hospital Municipal como uma referência em gestão e qualidade na saúde pública do estado de Rondônia.