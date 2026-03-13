É hoje: deputada Rosangela Donadon convida população de Chupinguaia para a etapa do Circuito Cone Sul Agro Show 2026

Graças ao recurso destinado pela deputada estadual Rosangela Donadon, começa hoje, no município de Chupinguaia, mais uma etapa do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show 2026, evento que leva rodeio, feira de exposições, expositores e atrações culturais para diversos municípios do Cone Sul de Rondônia.

A programação em Chupinguaia acontece nesta sexta, sábado e domingo (13, 14 e 15 de março), reunindo produtores rurais, empreendedores e a população em um grande evento que celebra as tradições do campo e movimenta a economia local.

O evento será realizado no Clube do Laço, localizado na Rua Elis Regina com Rua Sebastião Batista da Silva, sempre a partir das 18 horas, com entrada gratuita para toda a população.

A deputada Rosangela Donadon destacou que apoiar iniciativas como o Cone Sul Agro Show é uma forma de incentivar o desenvolvimento econômico da região e fortalecer o agronegócio, além de valorizar a cultura e as tradições do interior. Segundo ela, o evento também abre oportunidades para pequenos produtores, comerciantes e empreendedores apresentarem seus produtos, ampliarem seus negócios e fortalecerem a economia local.

O Circuito Cone Sul Agro Show 2026 percorre diversos municípios da região, levando entretenimento, oportunidades de negócios e valorização das tradições rurais, consolidando-se como um dos maiores eventos itinerantes do Cone Sul de Rondônia.

A parlamentar também agradeceu ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, pelo apoio às iniciativas que incentivam o agronegócio, geram renda e promovem eventos que fortalecem o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico nos municípios do estado.