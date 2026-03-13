Interrupção no fornecimento de energia afeta três municípios do Cone Sul de Rondônia

A concessionária Energisa informou que registrou, no início da tarde desta sexta-feira 13 de março de 2026, uma interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo os municípios de Pimenteiras, Corumbiara e Chupinguaia, na região Sul de Rondônia.

Logo após a detecção do problema, equipes técnicas foram acionadas e já se encontram em campo realizando inspeções minuciosas na rede elétrica.

O objetivo é identificar a causa exata da falha e realizar os reparos necessários. De acordo com a empresa, os profissionais atuarão de forma ininterrupta até que o sistema seja totalmente normalizado em todas as localidades afetadas.

Canais de Atendimento

A Energisa orienta que, em casos de falta de energia ou emergências envolvendo a rede elétrica, a população deve entrar em contato imediatamente pelo telefone 0800 647 0120.