Semtran alerta população sobre golpe envolvendo falsas multas de trânsito em Vilhena

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran) informa à população de Vilhena que ainda não foi liberado o primeiro lote de validação das multas e infrações de trânsito no município.

Diante disso, qualquer boleto recebido por e-mail ou entregue em residência solicitando pagamento de multa de trânsito deve ser considerado golpe.

De acordo com a secretaria, quando as multas forem oficialmente disponibilizadas, elas poderão ser consultadas exclusivamente pelo aplicativo da CNH Digital ou por meio do comunicado de autuação encaminhado pelos Correios. A pasta também ressalta que não serão enviados boletos para pagamento.

A Semtran orienta que, em caso de dúvidas, os cidadãos procurem diretamente os canais oficiais do município para obter informações.