Em Ji-Paraná, Flávio Bolsonaro lança pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia

O senador Flávio Bolsonaro participou neste sábado (14) de um evento político em Ji-Paraná, em Rondônia, onde realizou o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo de Rondônia.

O encontro reuniu lideranças políticas, apoiadores e representantes de diferentes municípios rondonienses, além de integrantes do Partido Liberal (PL).

Durante conversa com a imprensa, Flávio Bolsonaro afirmou que se sente acolhido no estado e destacou a importância da articulação política em torno do projeto apresentado pelo partido.

“Eu me sinto muito em casa aqui em Rondônia, em Ji-Paraná, na cidade do amigo Marcos Rogério. A gente dá continuidade a cada movimento no sentido de mostrar para todo o Brasil que nós temos o caminho da prosperidade para seguir, falar de propostas e reforçar o nosso time partidário”, afirmou.

Segundo ele, o objetivo do grupo político é apresentar ao eleitorado uma alternativa para o futuro do estado.

“Nós vamos oferecer aqui para o povo de Rondônia uma opção para mudar a história de verdade do estado e para que a gente possa resgatar o nosso Brasil”, declarou.

O evento em Ji-Paraná contou com a presença de autoridades, representantes partidários e apoiadores do projeto político. Durante a programação, lideranças também conversaram com a população e acompanharam o anúncio da pré-candidatura ao governo estadual.

A agenda faz parte das articulações políticas que antecedem o período eleitoral em Rondônia, com a organização de grupos partidários e a apresentação de nomes que pretendem disputar cargos nas próximas eleições.