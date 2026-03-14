Luizinho Goebel oficializa filiação ao PL em evento com Marcos Rogério e Flávio Bolsonaro neste sábado em Ji-Paraná

O deputado estadual Luizinho Goebel participa neste sábado (14) de um evento político em Ji-Paraná, em Rondônia, onde oficializará sua filiação ao Partido Liberal (PL).

A atividade também marcará o lançamento da pré-candidatura ao Governo de Rondônia do senador Marcos Rogério.

O encontro está marcado para as 10h da manhã no Espaço Vera Cruz e deve reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes de diferentes municípios do estado. O evento também contará com a participação do senador Flávio Bolsonaro, que participará do ato político ao lado de lideranças do partido.

Evento reúne lideranças políticas de Rondônia

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo promover um momento de encontro entre lideranças políticas e apoiadores interessados em discutir propostas e projetos voltados ao desenvolvimento de Rondônia.

A programação prevê participação de autoridades, representantes partidários e apoiadores que acompanham o cenário político estadual, além da presença de lideranças nacionais do partido.

Lançamento de pré-candidatura ao governo

Durante o evento também será realizado o lançamento da pré-candidatura ao Governo de Rondônia do senador Marcos Rogério. A atividade faz parte da agenda política que antecede o período eleitoral e busca reunir apoiadores do projeto político apresentado.

Segundo divulgação feita nas redes sociais por Luizinho Goebel, o encontro será um espaço para diálogo e troca de ideias sobre temas relacionados ao crescimento e às oportunidades para o estado.

Com a presença do senador Flávio Bolsonaro, a expectativa é que o evento reúna representantes de diferentes regiões de Rondônia para acompanhar o anúncio político, a filiação do deputado estadual ao Partido Liberal e o fortalecimento das articulações políticas para as próximas eleições.