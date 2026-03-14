Motociclista é detido após empinar moto, fugir da PM e invadir rodoviária em Cerejeiras

Na tarde da última quarta-feira, 11 de março de 2026, uma perseguição policial mobilizou a Polícia Militar no município de Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o episódio teve início na Avenida das Nações, nas proximidades da Praça dos Pioneiros, quando um jovem foi flagrado realizando uma arrancada brusca e equilibrando-se em apenas uma roda da motocicleta.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversas vias da cidade, incluindo as ruas Portugal e Rio Grande do Sul, além da Avenida Integração Nacional.

Segundo a ocorrência, o motociclista ignorou várias placas de sinalização e colocou em risco a vida de pedestres e demais motoristas.

Invasão à Rodoviária e Queda

Durante a tentativa de escapar da guarnição, o infrator chegou a invadir a área interna da Rodoviária Municipal com o veículo, transitando por locais destinados exclusivamente a passageiros. A perseguição só terminou quando o jovem perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma conversão na Rua Antônio Carlos Zancan e caiu ao solo.

Irregularidades e Prisão

Após a abordagem, os policiais identificaram que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele pilotava uma Honda CBX 150 Aero, de cor vermelha, que apresentava problemas no sistema de freios. Além disso, o jovem utilizava um capacete inadequado, sem queixeira e sem a devida fixação, e calçados que não se firmavam nos pés.

A PM informou que o indivíduo já era alvo de denúncias anteriores por realizar manobras perigosas e fugir de viaturas na região.

Foram lavrados diversos autos de infração de trânsito, e a motocicleta foi removida para o pátio do Ciretran.

O rapaz, que sofreu escoriações leves devido à queda, foi conduzido para o registro da ocorrência e providências cabíveis.