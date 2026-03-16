Campeonato de pesca esportiva com premiação em dinheiro agita Pimenteiras

A Prefeitura de Pimenteiras do Oeste, através da gestora Prefeita Valéria Garcia (UB), junto a Secretaria Municipal de Turismo, está organizando nos dias 28 e 29 de março, a 5ᵃ Edição do Campeonato de Pesca Esportiva, nas margens do Rio Guaporé.

O evento acontecerá no dia sábado, 28, às 13h, na rampa do porto principal da cidade, nas margens do Rio Guaporé, um dos principais cartões-postais naturais da região no Cone Sul do Estado.

Conforme a programação do evento, a concentração e a largada dos participantes serão na rampa do porto principal da cidade nas margens do Rio Guaporé, ponto conhecido pelos amantes da pesca, e promete reunir competidores de diferentes cidades em uma grande competição esportiva, turística e preservação ambiental.

A saída das embarcações será no dia sábado, 28, às 13h, e chegada 17h; e no sábado à noite com um grande Show com a banda Forro Sanfonado de Prata, na pegada dos Playboys, e no domingo 29, será a largada às 7h e chegada às 12h; e a tarde será a entrega dos prêmios.

De acordo com a comissão de organização, a competição do Campeonato de Pesca Esportiva será na modalidade de maior somatória de quilos de peixe, estimulando técnica, estratégia e conhecimento das águas do Rio Guaporé.

Interessados em participar ou realizar suas inscrições no valor de R$ 150,00, ou obter mais informações podem entrar em contato pelo telefone (69) 999265-6352 ou (69) 99931-5365.

As premiações são as seguintes:

Premiação Categoria Feminina:

1° Lugar R$ 6.000,00

2° Lugar R$ 5.000,00

3° Lugar R$ 3.000,00

Premiação Categoria Masculino:

1° Lugar R$ 6.000,00

2° Lugar R$ 5.000,00

3° Lugar R$ 3.000,00