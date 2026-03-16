Deputada Gislaine Lebrinha destina investimentos para educação e saúde em Guajará-Mirim e Surpresa

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) cumpriu agenda no município de Guajará-Mirim e no distrito de Surpresa, onde anunciou e acompanhou investimentos voltados às áreas de educação e saúde.

“Nosso mandato trabalha ouvindo as lideranças e a população para atender as necessidades reais dos municípios. Esses investimentos são resultado desse diálogo e têm como objetivo fortalecer a educação e melhorar a qualidade dos serviços para a população”, afirmou a deputada.

Parlamentar cumpriu agenda nos municípios (Foto: Assessoria parlamentar)

No distrito de Surpresa, a parlamentar destinou R$ 2,5 milhões em emenda parlamentar para a construção de uma quadra poliesportiva e estruturas de apoio na Escola Salomão Justiniano Melgar. O investimento atende demandas apresentadas por lideranças locais durante visita ao gabinete da deputada, em Porto Velho.

Já no município de Guajará-Mirim, Lebrinha visitou as escolas Jesus Peres e Salomão Silva, que foram contempladas com a construção de quadras poliesportivas. Cada unidade receberá emenda parlamentar no valor de R$ 686.510,22 para a execução das obras. A Escola São Judas Tadeu também foi contemplada com R$ 500 mil, destinados à manutenção da estrutura física e melhorias na rede elétrica da unidade.

Valor é destinado para execução de diversas obras (Foto: Assessoria parlamentar)

Ainda em Guajará-Mirim, a deputada acompanhou a execução da obra do Parque Circuito, projeto viabilizado por meio de emenda parlamentar de sua autoria, atendendo solicitação do prefeito Netinho e do vereador Pastor João Vanderlei.

Saúde

A área da saúde do município também foi contemplada com R$ 500 mil, destinados ao fortalecimento dos serviços oferecidos à população.

Recurso é via emenda parlamentar (Foto: Assessoria parlamentar)

As ações contam com a parceria do governo de Rondônia, que tem apoiado a execução dos investimentos nos municípios. A deputada destacou que o trabalho conjunto tem possibilitado avanços em diferentes regiões do estado. O mandato segue atuando para garantir novos investimentos e melhorias para os municípios de Rondônia.