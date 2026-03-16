Recurso de R$ 372 mil destinado por Laerte Gomes garante iluminação para campo em Cacaulândia

Mais um investimento importante para o município de Cacaulândia já está garantido. O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) destinou o recurso no valor de R$ 372 mil para a implantação de iluminação no campo, iniciativa que vai fortalecer o esporte e incentivar a prática esportiva na comunidade.

O investimento também permitirá que o espaço seja utilizado com mais segurança e conforto no período noturno, ampliando as oportunidades de lazer, convivência e atividades esportivas para a população.

De acordo com o parlamentar, o recurso atende a uma indicação apresentada pelo vereador Joviti, que levou ao deputado a solicitação da população do município. “Laerte destacou que investir no esporte é também investir em qualidade de vida, inclusão social e no fortalecimento da comunidade”.

O deputado reforçou ainda que seguirá trabalhando para garantir novos investimentos e melhorias para os municípios de Rondônia.

“Vamos em frente, trabalhando para levar mais estrutura, qualidade de vida e desenvolvimento para os municípios do nosso estado”, finalizou.