A reinauguração da Agência Transfusional de Guajará-Mirim foi adiada e deputada Dra. Taíssa cobra nova data para entrega da unidade

A tão esperada reinauguração da Agência Transfusional de Guajará-Mirim, vinculada à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), foi adiada de última hora, gerando frustração entre os moradores e autoridades locais. O evento, que marcaria o retorno dos atendimentos à população, tinha sido amplamente divulgado e gerado grande expectativa na comunidade. No entanto, apesar de toda a estrutura montada e da presença de servidores e profissionais de saúde, a cerimônia não ocorreu, e a estrutura preparada foi desmontada.

A deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos), que esteve envolvida diretamente no processo de reforma da agência transfusional, lamentou o adiamento e ressaltou a importância da unidade para a saúde de Guajará-Mirim. De acordo com a parlamentar, todas as condições para a reinauguração haviam sido alinhadas no dia 11, quando a instalação e o funcionamento da unidade já estavam prontos para o evento. Dra. Taíssa também destacou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, recursos estes utilizados para a reforma e adequação da estrutura da agência, com o intuito de fortalecer os serviços de coleta de sangue e de atendimento à população local.

“Nosso mandato destinou recursos para a reforma da agência transfusional e para garantir melhores condições de atendimento à população de Guajará-Mirim. Estava tudo alinhado para esse momento importante, com servidores presentes e a estrutura pronta, mas seguimos aguardando a definição de uma nova data para a reinauguração”, afirmou a deputada, visivelmente insatisfeita com o adiamento.

A reinauguração da agência transfusional de Guajará-Mirim é um passo fundamental para ampliar as ações de coleta de sangue e atendimento médico na região. O atraso na entrega da unidade tem gerado ansiedade entre os moradores, que aguardam ansiosamente pelo retorno de serviços essenciais de saúde, especialmente em uma área de alta demanda como a coleta de sangue, que é crucial para o atendimento de diversas patologias.

Dra. Taíssa se comprometeu a continuar acompanhando de perto a situação e a cobrar do Governo do Estado uma nova data para a entrega oficial da unidade. Ela destacou que o adiamento não pode prejudicar o atendimento à população e reforçou que seu compromisso é trabalhar pela saúde da comunidade.

“Vamos continuar cobrando para que essa reinauguração aconteça o quanto antes, porque Guajará-Mirim merece esse atendimento e esse avanço na saúde. Nosso compromisso é seguir trabalhando pela população, porque é o recurso do povo, voltando para o povo”, concluiu a deputada.

A expectativa da população de Guajará-Mirim permanece alta, e a cidade segue aguardando ansiosamente a definição de uma nova data para a reinauguração da agência, que promete melhorar significativamente os serviços de saúde e beneficiar milhares de pessoas na região.