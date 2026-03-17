Apae de São Miguel do Guaporé recebe R$ 100 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina

A deputada federal Sílvia Cristina participou da solenidade de entrega de R$ 100 mil para custeio e manutenção da Apae de São Miguel do Guaporé. O recurso foi assegurado pelo mandato da parlamentar, que é madrinha das Apaes em Rondônia e todos os anos assegura investimentos para a instituição, que tem um trabalho reconhecido pela sociedade.

“É sempre uma alegria poder, todos anos, contribuir com as Apaes de Rondônia, destinando emendas e assegurando a manutenção e custeio dos trabalhos dessa instituição que promove a inclusão e a cidadania”, disse a deputada.

Na solenidade, que ocorreu ainda a inauguração da quadra coberta da Apae, assegurada pelo deputado estadual Ismael Crispin, com um investimento de quase R$ 1 milhão, estavam presentes o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, o prefeito de São Miguel do Guaporé, Coronel Crispin, o deputado Ismael Crispin.

A deputada foi recebida pela presidente da Apae, Daiane Machado, pela diretora da Apae, Kátia Maria e a representante da Federação Nacional das Apaes, Ilda Salvatico. Os vereadores de São Miguel do Guaporé Jair Top Car, Alemão, Nenemzão, Valcir Tomas, Genivaldo e Marcos Miguel, participaram do evento.