Deputada Rosangela Donadon solicita ao DER obras de melhorias nas vias de Novo Plano, em Chupinguaia

Nesta segunda-feira, 16 de março, a deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou a indicação nº 16316/26 ao Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER-RO), solicitando com urgência a realização de obras de tapa-buracos e microrrevestimento em todo o distrito de Novo Plano, no município de Chupinguaia, região sul de Rondônia.

A parlamentar destacou a situação precária das ruas e avenidas do distrito, que apresentam diversos buracos, desgaste no pavimento e pontos críticos que dificultam a trafegabilidade.

Segundo ela, esses problemas têm causado transtornos aos moradores, motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam diariamente as vias para deslocamento, transporte escolar, acesso a serviços públicos, comércio e atividades rurais na região.

A solicitação foi formalizada após recebimento de demandas do vice-prefeito, Eliezer Rosa do Paraíso (PSD), e da vereadora Angélica Peralta (PP), ambos líderes locais preocupados com as condições das vias e o bem-estar da população chupinguaiense.

Em justificativa, Rosangela Donadon ressaltou que, além dos prejuízos à mobilidade urbana, a atual situação representa risco à segurança da população, podendo ocasionar acidentes e danos aos veículos. “A realização dos serviços de tapa-buraco e microrrevestimento contribuirá para melhorar as condições de tráfego, aumentar a segurança viária e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores do distrito”, enfatizou a parlamentar.

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