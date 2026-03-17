Deputado estadual Delegado Lucas se filia ao PL e confirma pré-candidatura à reeleição

O deputado estadual Delegado Lucas oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL) durante evento realizado no último fim de semana, em Rondônia. A adesão à nova sigla ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do senador Marcos Rogério ao Governo estadual, que contou também com a presença do senador Flávio Bolsonaro.

Segundo o parlamentar de Buritis, a mudança partidária marca o início de uma nova etapa na trajetória política, que passa a integrar um projeto alinhado ao desenvolvimento de Rondônia e ao fortalecimento de pautas voltadas à população.

Durante o evento, Lucas também confirmou sua pré-candidatura à reeleição como deputado estadual. Segundo ele, a decisão faz parte da continuidade de um trabalho iniciado em 2023, com foco na destinação de recursos, no fortalecimento das políticas públicas e na defesa de temas relevantes para Rondônia.

“O trabalho não pode parar. Rondônia merece continuar avançando, e essa pré-candidatura é a continuidade de um projeto construído com fé, coragem e compromisso com a nossa gente”, declarou.

Após a solenidade de filiação, o deputado destacou que a decisão foi construída com responsabilidade e diálogo. “Essa filiação ao PL representa um novo momento na nossa caminhada, mas com o mesmo propósito de sempre: trabalhar por Rondônia e levar resultados concretos aos municípios”, afirmou.

O parlamentar reforçou ainda que seguirá atuando com responsabilidade, diálogo e proximidade com a população de Buritis e de Rondônia. “Seguimos firmes, honrando a confiança que recebemos todos os dias e trabalhando para melhorar a vida das pessoas”, concluiu.