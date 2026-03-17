Em Chupinguaia, Sílvia Cristina anuncia R$ 770 mil para a saúde e participa da entrega de R$ 100 mil para a Apae

Com um mandato municipalista, sempre apoiando e trabalhando em parceria com os municípios, a deputada federal Sílvia Cristina anunciou a destinação de R$ 770 mil para ampliar as ações de saúde em Chupinguaia. Ela confirmou o recurso ao participar da entrega de R$ 100 mil para assegurar a manutenção e custeio da Apae do município.

“Nosso mandato é para cuidar de gente! E as pessoas estão nos municípios. Por isso, nossas ações contemplam também apoiar as prefeituras na saúde, no social, na agricultura e nas demais áreas, pois os municípios sozinhos não conseguem dar conta de suprir as necessidades da população. E Chupinguaia conta sempre com a nossa parceria”, destacou Sílvia.

Ela foi recebida pelo prefeito Wesley Araújo, a primeira-dama Ana Carla, o presidente da Câmara, vereador Gardell Vinícius, vereadores Careca, Alicati, Ederson e Angélica, além de secretários municipais e lideranças.

Na entrega de R$ 100 mil para a Apae, a deputada reforçou que, como madrinha das Apaes em Rondônia, assegura recursos todos os anos. “Parceria não é uma vez só, não pode ser de vez em quando. As necessidades da Apae são diárias e é por isso que todos os anos eu destino parte de minhas emendas para apoiar esse trabalho fabuloso”, completou

Reunião

Sílvia Cristina também participou de uma grande reunião no distrito de Novo Plano, organizada pelo vereador Gaguinho, onde pode acolher demandas e ouvir a população.