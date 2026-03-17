São Felipe: Cirone defende agilidade na reforma da Escola Felipe Camarão

O deputado estadual Cirone Deiró e o vereador, professor Roni Pauli, se reuniram no último dia 10, com técnicos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para solicitar agilidade na execução das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Felipe Camarão, do município de São Felipe. A instituição atende cerca de 350 alunos.

Segundo Cirone, o governador, coronel Marcos Rocha, liberou os recursos, restando apenas agora a ordem de serviço, para que o trabalho seja iniciado. “Estivemos mais uma vez na Seduc, junto com o professor Roni, pedindo agilidade nesse processo”, disse o deputado.

Serão investidos R$3.699.999,00 no projeto de reforma e ampliação da escola. De acordo com o professor Roni, a obra é uma reivindicação antiga do município. “É um trabalho necessário para adequar o espaço para os desafios da educação atual e para dar mais condições de trabalho para os servidores”, explicou.

Segundo Roni, o apoio do deputado, na busca de agilidade no início das obras, tem sido de fundamental importância no sentido de evitar novos transtornos e prejuízos para a comunidade escolar, principalmente no que diz respeito à realocação de alunos. “É preciso que essas obras aconteçam o mais rápido possível”, afirmou.